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Российская тренер не сдержала эмоции и пнула воспитанницу на соревнованиях

Тренер из Калуги пнула воспитанницу на соревнованиях по бадминтону

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Телеграм-канал «Типичная Калуга»

На соревнованиях по бадминтону, которые проходили в Орле, тренер ударила воспитанницу ногой. Это попало на камеру видеонаблюдения. Позже видео оказалось в распоряжении Telegram-канала «Ника».

На кадрах видно, как женщина кричит на девочку, затем пинает ее ногой и толкает. Как утверждает приславший запись автор, на запись попала тренер спортивной школы «Труд» из Калуги.

В минспорта Калужской области пояснили, что по возвращении с соревнований в отношении педагога Светланы Левицкой проведут проверку и привлекут к ответственности.

До этого в Калининграде тренер по карате воспитывал 12-летнего ученика палкой и стал фигурантом уголовного дела. Для воспитания ребенка мужчина использовал пластиковую трубу, о чем позже школьник рассказал родителям, а те заявили на мужчину в полицию.

Ранее краснодарец избил тренера по танцам своего сына из-за финансовых разногласий.

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