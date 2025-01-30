Мэр Харькова заявил об ударе по городу

Мэр Харькова Терехов заявил об ударе по городу на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил, что по городу был нанесен удар, а в области действует воздушная тревога.

«Удар по Харькову... Детали уточняем», — написал он.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 11:25 (мск) действует более получаса в Харьковской и Сумской областях.

29 января украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

В этот же день руководитель администрации Одесской области сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры на территории региона. По его словам, урон получили ряд зданий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что ночью в Одесской области вводился режим воздушной тревоги. Сирены работали более двух часов.

Ранее на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области произошли два пожара.