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ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом

ФСБ опубликовала видео признания задержанного диверсанта, работавшего на СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с признательными показаниями задержанного в Московской области диверсанта. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлен момент задержания злоумышленника. Отмечается, что он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

Мужчина рассказал, что в марте 2023 года в комментариях в YouTube познакомился с человеком, который в последующем представился сотрудником СБУ и предложил ему сотрудничество, которое подразумевало совершение диверсий. По его словам, СБУ обещала передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако документов он не получил.

Также сообщалось, что 30 января в Донецке задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, он собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.

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