Глава Курганской области назвал два условия для решения демографического кризиса

Для решения демографического кризиса и увеличения рождаемости в России необходимо учесть два основных фактора – жилищный вопрос и национальную культуру, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. В беседе с Tsargrad.tv он подчеркнул, что в огромных многоэтажках с сотнями тесных квартир многодетные семьи не создаются, поэтому нужно строить малоэтажное, но комфортное и просторное жилье.

«В многоквартирных домах, в 30- или 40-метровых квартирах, многодетной семьи быть не может», — подчеркнул глава региона.

Многоквартирные дома решают множество проблем, в том числе позволяют переселять россиян из аварийного жилья, предоставлять квартиры детям-сиротам, студентам и так далее. Однако, когда речь идет о семьях с несколькими детьми, такие квартиры проигрывают – им необходимо просторное жилье в малоэтажных домах, убежден губернатор.

Еще одним важным фактором улучшения демографической ситуации он назвал национальную культуру, заявив, что в идеологическом плане Россия не должна испытывать давления со стороны западных течений – таких, как чайлдфри. Он подчеркнул, что не считает плохой американскую культуру, однако призывает не придерживаться западной системы ценностей.

«Корневая культурная система должна быть родной, — подчеркнул Шумков. — Потому что иначе, если корней у вас нет, вы - перекати-поле. Ведь именно культура диктует все дальнейшие установки», — заключил он.

До этого Шумков также заявил, что низкая рождаемость в России не связана с финансовыми проблемами жителей. По его убеждению, маткапитал не стимулирует россиян рожать, поэтому политика в сфере демографии не должна ограничиваться выделением денег для населения.

Ранее губернатор Курганской области сравнил чайлдфри с сатанизмом.