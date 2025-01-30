Выпускников из Курской области предложили принимать в вузы без экзаменов

Депутат Миронов предложил брать детей из Курской области в вузы без экзаменов

Выпускникам школ из Курской области могут разрешить поступать в вузы без вступительных экзаменов. Соответствующий законопроект на рассмотрение правительства направил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает RT со ссылкой на копию документа.

Речь идет об отмене дополнительных творческих испытаний, которые необходимо пройти при поступлении на ряд специальностей. В пояснительной записке подчеркивается, что Курская область находится под постоянными обстрелами ВСУ, из-за чего школьники сталкиваются со стрессом, который мешает им нормально готовиться к экзаменам.

Если законопроект будет одобрен, то это поможет создать равные условия для учащихся из Курской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, отмечают авторы инициативы.

Напомним, в 11 муниципалитетах Курской области обучение в школах проходит в дистанционном формате. Речь идет об образовательных учреждениях в приграничных районах – Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском. Еще в шести муниципальных образованиях введен смешанный формат обучения.

Ранее ВСУ разрушили школу в Курской области.