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Жительница Курской области рассказала, что ВСУ разрушили школу в регионе

РИА Новости: ВСУ разрушили школу в курской Шептуховке

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Жительница приграничья Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили ее родное село в Кореневском районе, в том числе и отремонтированную школу.

Женщина, эвакуированная из приграничья Кореневского района, проживала в Шептуховке. Она выехала из села после начала вторжения украинских войск. По словам эвакуированной, солдаты ВСУ «прицельно били по жилым домам».

«Школу разбили, где я работала завхозом. А мы только ремонт сделали. Били по домам», — сказала Людмила.

Женщина отметила, что из опасной зоны многих односельчан вывозил лично глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачев.

«Он ездил даже в соседнее село вывозил, которое не входило в его участок. В числе последних моего бывшего мужа вывозил, поэтому я знаю», — рассказала эвакуированная.

22 ноября сообщалось, что жительница села Погребки в Курской области, 64-летняя Зоя Белевцева, спасаясь от ВСУ, прошла километры минных полей.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области.

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