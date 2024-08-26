В Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах

Учебный год в 11 муниципальных образованиях Курской области начнется в дистанционном формате. Об этом со ссылкой на врио министра образования и науки региона Наталью Бастрикову сообщает ТАСС.

По словам Бастриковой, речь идет о школах в приграничных районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском. Помимо этого врио министра перечислила города Льгов, Курск и Курчатов, а также школы, на территории которых действуют пункты временного размещения.

«Смешанный формат обучения по решению оперативного штаба будет осуществляться в прилегающих к отселенным районам муниципальных образованиях. Это шесть муниципальных образований», — сказала Бастрикова.

24 августа министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Курскую область, где провел педагогическое совещание и рассказал о формате учебы в регионе с первого сентября. Министр также подтвердил, что в новом учебном году часть школ региона будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном.

Ранее сообщалось, что в Белгороде школьники выйдут на очно-дистанционное обучение с 1 сентября.