Российским садоводам посоветовали принять меры на случай внезапных заморозков

Российским дачникам нужно принять меры по защите растений на случай заморозков. Из-за теплой погоды снег почти везде растаял, поэтому внезапные холода, которые могут обрушиться после оттепели, выращиваемые культуры могут не пережить, предупредила садовод Екатерина Косолапова в беседе с 360.ru.

Тепло растениям обеспечивают не только с помощью снега, но и земли и других материалов, отметила специалист. При резком таянии снега, которое сегодня наблюдается в большинстве регионов, следует проверить состояние приствольных кругов, обратив внимание, хорошо ли они замульчированы, пояснила Косолапова.

При разрушении защиты растений нужно подсыпать землю и натуральные материалы, используемые осенью для окружения посадок.

«Подкармливать сейчас точно рано, — добавила садовод. — При отрицательных температурах и при нуле удобрения не работают, а вот с наступлением устойчивого тепла и когда сойдет весь снег — это идеальное время».

Для подкормки эксперт посоветовала выбирать специальные весенние удобрения – по ее словам, они помогают растениям получить энергию перед стартом нового теплого сезона.

Напомним, биолог, агроном Михаил Воробьев до этого предупредил, что из-за теплой зимы появляется риск возвращения арктического циклона, из-за чего растения могут пострадать в отсутствие снежного покрова. Под угрозой в первую очередь теплолюбивые растения – такие, как розы, виноград, европейские теплолюбивые сорта ежевики и другие.

Ранее сообщалось о планах ученых провести эксперимент по выращиванию растений на Луне.