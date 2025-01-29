Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским садоводам посоветовали принять меры на случай внезапных заморозков

Садовод Косолапова: дачникам нужно защитить растения от внезапных заморозков
close
Justus de Cuveland/Global Look Press

Российским дачникам нужно принять меры по защите растений на случай заморозков. Из-за теплой погоды снег почти везде растаял, поэтому внезапные холода, которые могут обрушиться после оттепели, выращиваемые культуры могут не пережить, предупредила садовод Екатерина Косолапова в беседе с 360.ru.

Тепло растениям обеспечивают не только с помощью снега, но и земли и других материалов, отметила специалист. При резком таянии снега, которое сегодня наблюдается в большинстве регионов, следует проверить состояние приствольных кругов, обратив внимание, хорошо ли они замульчированы, пояснила Косолапова.

При разрушении защиты растений нужно подсыпать землю и натуральные материалы, используемые осенью для окружения посадок.

«Подкармливать сейчас точно рано, — добавила садовод. — При отрицательных температурах и при нуле удобрения не работают, а вот с наступлением устойчивого тепла и когда сойдет весь снег — это идеальное время».

Для подкормки эксперт посоветовала выбирать специальные весенние удобрения – по ее словам, они помогают растениям получить энергию перед стартом нового теплого сезона.

Напомним, биолог, агроном Михаил Воробьев до этого предупредил, что из-за теплой зимы появляется риск возвращения арктического циклона, из-за чего растения могут пострадать в отсутствие снежного покрова. Под угрозой в первую очередь теплолюбивые растения – такие, как розы, виноград, европейские теплолюбивые сорта ежевики и другие.

Ранее сообщалось о планах ученых провести эксперимент по выращиванию растений на Луне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами