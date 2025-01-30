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В Донецке задержали мужчину по подозрению в шпионаже на СБУ

ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже на Украину
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УФСБ России по ДНР

Сотрудники ФСБ по Донецкой народной республике задержали в Донецке местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. На задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже.

Накануне жительницу Горловки в ДНР приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что с февраля по июнь 2023 года учительница наблюдала за военными объектами и собирала информацию о числе и месте расположения военнослужащих Вооруженных сил РФ, находившихся на лечении в госпитале. Все данные она передавала СБУ.

22 января верховный суд Луганской народной республики вынес приговор пожилой гражданке Украины, которая шпионила для украинских спецслужб через своего сына, проживающего в Эстонии. Во время телефонных разговоров с сыном она сообщала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных. В итоге суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.

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