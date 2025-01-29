В ДНР учительница получила 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Учительницу русского из Горловки приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

Жительницу Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины. (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Горловки. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с февраля по июнь 2023 года учительница путем наблюдения осуществила сбор информации о числе и месте расположения военнослужащих Вооруженных сил РФ, находившихся на лечении в госпитале.

22 января верховный суд Луганской народной республики вынес приговор пожилой гражданке Украины, которая шпионила для украинских спецслужб через своего сына, проживающего в Эстонии. Во время телефонных разговоров с сыном она сообщала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных. В итоге суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.