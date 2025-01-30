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Мужчина, ударивший девочку на улице в российском регионе, отправился за решетку

В Забайкалье отправили за решетку мужчину, ударившего девочку на улице
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Прокуратура Забайкальского края

В Забайкалье мужчину, который обвиняется в нападении на 14-летнюю девочку на улице, отправили за решетку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В городе Краснокаменске суд заключил под стражу 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 25 января возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменске. Девочка в возрасте около 14 лет шла со стороны гимназии, направляясь в гости к своей бабушке. Однако по пути она встретила мужчину, который без каких-либо видимых причин ударил ее. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок падает и лежит без движения, а агрессор просто идет дальше. Несовершеннолетняя потеряла сознание, позже врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и сотрясение головного мозга.

Ранее в Кемеровской области медсестра больницы избила ребенка, который не хотел спать.

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