Мужчина, ударивший девочку на улице в российском регионе, отправился за решетку

В Забайкалье мужчину, который обвиняется в нападении на 14-летнюю девочку на улице, отправили за решетку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В городе Краснокаменске суд заключил под стражу 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 25 января возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменске. Девочка в возрасте около 14 лет шла со стороны гимназии, направляясь в гости к своей бабушке. Однако по пути она встретила мужчину, который без каких-либо видимых причин ударил ее. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок падает и лежит без движения, а агрессор просто идет дальше. Несовершеннолетняя потеряла сознание, позже врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и сотрясение головного мозга.

Ранее в Кемеровской области медсестра больницы избила ребенка, который не хотел спать.