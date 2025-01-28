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В российском регионе мужчина ударил девочку на улице и та потеряла сознание

В Забайкалье мужчина без причин ударил девочку на улице, она потеряла сознание

В Забайкальском крае мужчина ударил шедшую мимо школьницу, она потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 25 января возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменске. Девочка в возрасте около 14 лет шла со стороны гимназии, направляясь в гости к своей бабушке. Однако по пути она встретила мужчину, который без каких-либо видимых причин ударил ее. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок падает и лежит без движения, а агрессор просто идет дальше.

В результате случившегося девочка потеряла сознание. Ее доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и сотрясение головного мозга.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого злоумышленника. Прокуратура планирует ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее в Кемеровской области медсестра больницы избила ребенка, который не хотел спать.

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