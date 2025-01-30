Аэропорт Вашингтона, рядом с которым упал самолет, закрыли почти на сутки

Аэропорт Рейгана в американской столице Вашингтоне закрыли по меньшей мере до утра пятницы, 31 января. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление (FAA).

По данным ведомства, ограничения на прием и отправление других бортов будут действовать до 05:00 по местному времени (13:00 мск) 31 января.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Ранее American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне.