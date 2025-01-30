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Авиакомпания подключилась к операции по ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне

American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне

Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы. Об этом сообщает CNN.

Компания находится в контакте с властями и помогает в ликвидации последствий ЧП.

Также перевозчик открыл горячую линию для членов семей и близких пассажиров рейса.

«Если вы считаете, что на борту рейса 5342 могут находиться ваши близкие, позвоните в American Airlines по бесплатному номеру...» — говорится в заявлении авиакомпании.

Там же сообщили, что продолжат публиковать информацию об авиакатастрофе по мере ее поступления.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек и несколько тел погибших.

ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе в Вашингтоне.

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