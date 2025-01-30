В США заявили о наличии погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном

CNN: есть подтвержденные данные о погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном

Есть подтвержденная информация о погибших в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана у Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Есть подтвержденные данные о погибших в результате авиакатастрофы», — отметил телеканал.

Число жертв не приводится. CNN уточняет, что после полуторачасовых поисково-спасательных работ выживших в реке Потомак обнаружить не удалось. По данным источника телеканала, лайнер находится в воде в разрушенном состоянии, а неподалеку от него лежат обломки вертолета.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Также сообщалось, что из реки вытащили несколько тел погибших.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Ранее авиакомпания подключилась к операции по ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне.