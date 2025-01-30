В Вашингтоне из реки вытащили несколько тел после столкновения самолета и вертолета

WP: в Вашингтоне полиция вытащила из реки несколько тел после авиакатастрофы

В Вашингтоне сотрудники полиции вытащили несколько тел погибших из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана. Об этом пишет The Washington Post.

«Полиция вытащила из воды несколько тел», — говорится в публикации.

В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак людей, которые находились на борту столкнувшихся самолета и вертолета, отмечается в совместном заявлении полиции и службы пожарной охраны столичного американского округа Колумбия в социальной сети Х.

Незадолго до этого Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Ранее сообщалось, что в США минимум четыре человека выжили после столкновения вертолета и самолета.