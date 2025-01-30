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В европейской стране осудили мужчину за управление дроном в нетрезвом виде

В Швеции впервые осудили мужчину за управление дроном в нетрезвом виде
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Depositphotos

В Швеции 55-летнего мужчину признали виновным в управлении беспилотным летательным аппаратом в состоянии алкогольного опьянения. О первом случае в истории судебной практики в этой стране сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Раттвик в июле на мероприятии, которое было посвящено автомобилям, зона была временно закрыта для полетов.

Полицейские заметили дрон. Когда они с помощью своего устройства мониторинга обнаружили место, где управлялся дрон, мужчина, в крови которого содержалось 0,69 г спиртного на каждые 1000 мл крови, признался в управлении им.

Согласно законодательству Швеции, все, что превышает 0,2 г алкоголя на 1000 мл крови, наказуемо.

В начале января сообщалось, что полиция в Дании начала расследование появления большого количества дронов над портом Кёге, расположенным близ Копенгагена.

Ранее неопознанные беспилотники нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

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