Полиция расследует сообщения о неопознанных дронах недалеко от Копенгагена

Датская полиция начала расследование появления большого количества дронов над портом Кёге, расположенным близ Копенгагена. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

По информации местной полиции, они столкнулись с четырьмя крупными дронами над пристанью, когда прибыли на место происшествия. Полиции поступил звонок от свидетеля, который утверждал, что заметил около 20 дронов, которые затем быстро исчезли, передает агентство.

В правоохранительных органах отметили, что пытаются установить общее количество дронов и выяснить, кому они принадлежат, так как на момент их появления не было выдано разрешений на полеты в этом районе. Также агентство добавило, что полиция изучает и другие случаи наблюдения дронов на фоне проблем безопасности, связанных с «российскими гибридными атаками».

Напомним, 15 декабря неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

По данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и компанией YouGov, 78% американцев думают, что власти скрывают от них информацию о дронах.

Ранее Джо Байден прокомментировал ситуацию с замеченными над США беспилотниками.