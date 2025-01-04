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Полиция расследует сообщения о неопознанных дронах недалеко от Копенгагена

AP: полиция Дании расследует появление 20 дронов под Копенгагеном
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Lakeview Images/Shutterstock/FOTODOM

Датская полиция начала расследование появления большого количества дронов над портом Кёге, расположенным близ Копенгагена. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

По информации местной полиции, они столкнулись с четырьмя крупными дронами над пристанью, когда прибыли на место происшествия. Полиции поступил звонок от свидетеля, который утверждал, что заметил около 20 дронов, которые затем быстро исчезли, передает агентство.

В правоохранительных органах отметили, что пытаются установить общее количество дронов и выяснить, кому они принадлежат, так как на момент их появления не было выдано разрешений на полеты в этом районе. Также агентство добавило, что полиция изучает и другие случаи наблюдения дронов на фоне проблем безопасности, связанных с «российскими гибридными атаками».

Напомним, 15 декабря неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

По данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и компанией YouGov, 78% американцев думают, что власти скрывают от них информацию о дронах.

Ранее Джо Байден прокомментировал ситуацию с замеченными над США беспилотниками.

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