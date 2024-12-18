Байден прокомментировал ситуацию с замеченными над США беспилотниками

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые заметили в воздушном пространстве над некоторыми американскими штатами, вероятнее всего, не представляют опасности. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Мы внимательно следим за этим, но пока нет ощущения опасности», — заявил действующий американский лидер.

Байден, находясь на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Делавэр, добавил, что в замеченных беспилотниках нет ничего вредоносного, однако ведутся проверки.

13 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотные летательные аппараты, которые наблюдают американские граждане. Политик признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной и такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

За день до этого координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за беспилотники наблюдали жители Нью-Джерси. Он добавил, что в ходе расследования не были обнаружены никакие риски для национальной безопасности или для граждан.

Ранее в США призвали ввести режим ЧС из-за неопознанных дронов.