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Мать Винника намерена попросить у Трампа помощи в освобождении россиянина

Мать Винника сообщила о планах просить у Трампа помощи в освобождении сына
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Global Look Press

Вера Винник, мать обвиняемого в США Александра Винника, сообщила в беседе с РИА Новости, что намерена просить у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа помощи в освобождении россиянина.

Она выразила надежду, что с приходом новой власти в этой стране ситуация с ее сыном изменится.

«Мы надеемся, потому что уже у меня нет здоровья… И дети тоже на пределе. Хочу написать Трампу. Все-таки он обычный отец, у которого есть дети, у них классическая семья… Может, сейчас что-то получится. Все-таки у Трампа семья классическая, нормальная, он адекватный в этом плане, он сказал, что только два пола признается, мужской и женский. А не «оно», «они», — заявила женщина.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До этого во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В мае прошлого года Винник признал вину в рамках сделки с американской прокуратурой. Суд в США перенес вынесение приговора мужчине с января 2025 года на 27 июня.

Ранее супруга осужденного в США россиянина Ильи Лихтенштейна получила полтора года тюрьмы.

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