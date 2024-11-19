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Супруга россиянина Лихтенштейна получила полтора года тюрьмы в США

WP: жена осужденного в США россиянина Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы

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Depositphotos

Супругу россиянина Ильи Лихтенштейна, приговоренного в США к тюремному сроку по обвинению в отмывании похищенных биткоинов, Хизер Морган приговорили к 18 месяцам тюрьмы за оказание содействия мужу. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Морган, работавшая под псевдонимом Razzlekhan, была приговорена в понедельник федеральным судом к 18 месяцам тюремного заключения за помощь своему мужу в отмывании 120 тысяч биткоинов», — говорится в материале.

Издание отметило, что Морган признала себя виновной в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества в отношении США. Каждое из этих обвинений предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Лихтенштейн и Морган были арестованы в феврале 2022 года. Их обвиняли в краже биткоинов на сумму около $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.

Ранее стало известно, что Netflix снимет сериал об обвиняемом в криптокраже россиянине Лихтенштейне.

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