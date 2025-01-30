В России назвали сроки запуска продаж алкоголя по биометрии

В России в 2025 году планируют запустить офлайн-продажу алкоголя по биометрии

В 2025 году в России планируется запустить возможность офлайн-продажи алкоголя с использованием биометрии. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Он обратил внимание, что в январе правительство РФ разрешило использовать биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Поволоцкий отметил, что сейчас запрещена продажа спиртного дистанционным способом, однако в офлайне ограничения отсутствуют.

«Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами. Наш сервис уже готов к использованию в офлайне, и в этом году мы планируем представить его в сотрудничестве с торговыми сетями», — сказал глава центра.

Он добавил, что сервис можно будет применять в отношении любых товаров с возрастными ограничениями, что позволит значительно ускорить обслуживание клиентов на кассах самообслуживания.

Ранее россияне ответили, готовы ли они использовать биометрию для оплаты покупок.