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В Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги»

Депутат Свинцов предложил продавать алкоголь только с отметкой на «Госуслугах»

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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В Государственной думе предложили продавать алкогольную продукцию тем россиянам, у которых будет специальная разрешающая отметка, полученная на «Госуслугах». С соответствующей инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, пишет Telegram-канал SHOT.

Он объяснил, что последние четыре года в стране наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду.

По словам депутата, достигшую 18-летия молодежь нужно будет направлять в медучреждение по месту жительства к наркологу на обследование. Там врач проведет обследование и профилактическую беседу и внесет этим данные в «Госуслуги». В личном профиле должна будет появиться отметка (QR-кода или запись), с помощью которой можно будет купить алкоголь.

Свинцов уверен, что эта идея решит сразу две проблемы в стране: сократит число пьющих в регионах и даст нужный объем информации о влиянии алкоголя на организм.

В итоге депутат попросил внести соотвествующие поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее Wildberries начал продавать алкоголь.

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