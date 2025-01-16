Россияне ответили, готовы ли они использовать биометрию для оплаты покупок

Более половины (64%) россиян не готовы оплачивать покупки в магазинах и поездки в транспорте по биометрии, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

Они подчеркнули, что не хотят доверять свои биометрические данные банкам, особенно на фоне активных действий мошенников.

«Ну уж нет. Мне не тяжело носить с собой карту или телефон», — сказала участница опроса.

Еще 23% опрошенных отметили, что пока не решили, будут ли переходить на новый способ оплаты. При этом они допустили, что сделают это, если у оставивших биометрические данные не будет каких-либо проблем.

При этом 10% респондентов выразили готовность подключиться к этой системе, потому что считают ее удобной. Оставшиеся 3% заявили, что уже начали расплачиваться по биометрии в магазинах, кафе и в транспорте.

«Уже с 1 декабря перешла на оплату по биометрии. Очень здорово, все супер», — поделилась респондентка.

В декабре 2024 года сообщалось, что жители Нижнего Новгорода смогут оплачивать проезд в метро по биометрии, услуга доступна во всех 27 вестибюлях метрополитена Нижнего Новгорода. Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, банк планирует дать возможность всем жителям России совершать оплату по биометрии.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году начнет действовать правило по сдаче биометрии иностранцами.