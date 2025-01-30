Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) приближаются к рекордному минимуму в 10%. Об этом заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Таких минимальных запасов газа в наших ПХГ, видимо, никогда не было. <…> Наши ПХГ постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%», — написал он.

Макогон отметил, что Украина не сможет покрыть внутренний спрос за счет добычи и запасов из ПХГ, поэтому придется закупать «голубое топливо» за границей.

По его данным, сейчас в стране суточное потребление составляет 110 млн кубометров газа, 52 млн из которых Украина добывает, а 58 млн получает из ПХГ и импорта.

Если похолодает, то потребление может достигнуть 150 млн кубометров, предположил Макогон. В таком случае Киев может начать давить на оператора ПХГ, «чтобы они выкачивали все». Это угрожает «значительным повреждениям» подземных хранилищ, добавил эксперт.

В середине января «Царьград» писал, что новой целью для поражения Вооруженными силами России стали подземные газовые хранилища Украины. По данным издания, военнослужащие российской армии нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа. Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

Ранее стало известно о минимальных запасах газа у Украины.