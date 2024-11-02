Стало известно о минимальных запасах газа у Украины

В украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) на данный момент находится минимальный для начала сезона отбора объем газа за всю историю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

По данным энергетической компании, в ПХГ Украины сейчас накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа с учетом буферного объема.

В начале октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказал мнение, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления. Он отметил, что с 2022 года на Украине было уничтожено много тепловых электростанций. На этом фоне в стране упал объем потребления и запасов газа.

В конце октября заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявлял, что в Киеве отложат начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ.

Ранее украинский город частично остался без тепла из-за банкротства владельца теплоэлектроцентрали.