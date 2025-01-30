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Аэропорт в Вашингтоне временно прекратил прием и отправку рейсов

В Вашингтоне аэропорт имени Рейгана приостановил работу из-за ЧП с самолетом
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Вылеты в Ronald Reagan Washington National Airport приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном», — отметили в организации.

Подробности ЧП пока не раскрываются. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%.

11 января сообщалось, что самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. По данным телеканала CNN, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине произошедшего.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.

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