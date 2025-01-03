Самолет упал возле аэропорта в Калифорнии

В городе Фуллертон американского штата Калифорния небольшой самолет упал на здание неподалеку от аэропорта. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Крушение самолета <…> Проходит эвакуация», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала.

30 декабря сообщалось, что в аэропорту Лос-Анджелеса при взлете едва не столкнулись два самолета. Как сообщает телеканал NBC News, это произошло около 16:20 27 декабря (7:20 мск 28 декабря), когда чартерный самолет Embraer E135 авиакомпании Key Lime Air (KLM), на борту которого находилась мужская баскетбольная команда из университета штата Вашингтон, приземлился и двигался по взлетно-посадочной полосе. В это время взлетал лайнер Delta Airlines, выполнявший коммерческий рейс в Атланту.

Согласно публикации, первому самолету дали указание не пересекать взлетно-посадочную полосу, однако он, вероятно, не остановился там, где должен был, поэтому авиадиспетчеру пришлось кричать: «Стоп! Стоп! Стоп!». Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.

Ранее были названы основные версии «очень необычного» крушения Boeing в Южной Корее.