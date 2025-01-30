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В Димитровграде хотят установить бюсты Сталина и Жукова

«Ъ»: депутаты от КПРФ хотят установить бюсты Сталина и Жукова в Димитровграде
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Болот Бочкарев/РИА Новости

Депутаты от КПРФ хотят установить в центре Димитровграда в Ульяновской области бюсты главы СССР Иосифа Сталина и полководца Георгия Жукова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Депутаты-коммунисты городской думы Сергей Крючков и Габдулхак Мурзаханов обратились к мэру Сергею Сандрюкову с просьбой выделить земельный участок для установки бюстов Сталина и Жукова. Депутаты объясняют необходимость установки бюстов «обострением роста патриотических настроений».

Глава города Сандрюков отметил, что в таком вопросе недопустимо единоличное решение, оно должно быть коллегиальным с участием общественности». Председатель городской думы Ксения Душкова, представляющая «Единую Россию», заявила, что вопрос об установке бюстов требует детальной проработки и согласования с общественностью и с региональным отделением «Единой России».

21 декабря губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник Сталину в Вологде.

Ранее идею установки памятника Сталину поддержали в мэрии Новосибирска.

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