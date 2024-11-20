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В мэрии Новосибирска поддержали идею установки памятника Сталину

Депутат Яковлев: в мэрии Новосибирска одобрили установку памятника Сталину

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Depositphotos

Мэрия Новосибирска одобрила инициативу по установке памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев на своей странице во «ВКонтакте».

«Мэрия солидарна, что празднование 80-летия Великой Победы требует особого внимания к вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи», — говорится в посте.

По словам Яковлева, он удовлетворен тем, что его позиция и мнение мэрии по установке монумента совпали. Он добавил, что партия продолжает вести работу по увековечиванию подвига Красной армии и Советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В публикации говорится, что памятник планировали установить в главном мемориальном комплексе Новосибирской области в честь героев ВОВ, но мэрия предложила рассмотреть альтернативные площадки для размещения культурного объекта.

О соответствующей инициативе политик сообщил в середине сентября.

До этого секретарь чувашского республиканского комитета КПРФ Александр Андреев сообщил, что в деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ без согласования установили бюст Сталина, после чего глава местного отделения получил два протокола.

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.

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