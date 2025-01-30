В Госдуме предложили решение для не поступивших в вузы абитуриентов

Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова (оба — «Справедливая Россия») предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы абитуриентов, не поступивших в вузы. Соответствующее обращение они направили главе Минпросвещения России Сергею Кравцову, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо депутатов.

По словам парламентариев, для привлечения таких абитуриентов к обучению в колледжах необходимо создать для них резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) «по аналогичным или смежным специальностям». Депутаты также считают, что для них следует продлить сроки приема документов в колледжи.

Авторы инициативы полагают, что необходимо обязать вузы сообщать региональным департаментам образования о непоступивших абитуриентах.

«В свою очередь, департаменты [образования субъектов] смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение», — заявили парламентарии.

По их мнению, такое решение приведет к росту числа поступающих в колледжи граждан.

26 января сообщалось, что некоторые российские университеты расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении.

Ранее выпускникам дали советы, как без паники успеть подготовиться к поступлению.