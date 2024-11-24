Выпускникам дали советы, как без паники успеть подготовиться к поступлению

Креаторы востребованы как в бизнесе, так и в искусстве, и на менеджерских позициях в смежных отраслях, поэтому растет не только рынок труда, но и конкурс на поступление в профильные университеты. Нынешним одиннадцатиклассникам пора начинать активную работу над стратегией поступления. О том, как составить эффективный план и не перегрузить подростка, «Газете.Ru» рассказал руководитель программ высшего образования Universal University и директор Московской школы современного искусства Михаил Левин.

«Подготовка к поступлению в творческий университет требует четкого плана действий. Прежде всего, необходимо ознакомиться с требованиями конкретного вуза. Обычно ключевую роль играет портфолио, а не результаты ЕГЭ, как это бывает при поступлении на другие направления. Поэтому важно понять, какие работы должны быть включены: где-то нужно продемонстрировать базовые навыки, где-то — широкий спектр экспериментов и исследований. Посещение дней открытых дверей поможет увидеть примеры удачных портфолио и оценить, каким стандартам они соответствуют.

На этапе создания портфолио стоит учитывать, что многие творческие университеты требуют не только практических навыков, но и специфических знаний в выбранной области. Подбор материала должен быть многогранным, показывая не только профессиональные умения, но и личное видение, уникальный подход и готовность к экспериментам», — отметил он.

Определение специализации — один из сложнейших этапов подготовки. Широкое понятие «дизайн» включает в себя множество направлений, таких как графический, промышленный или предметный дизайн. Чтобы не ошибиться с выбором, полезно изучить работы ключевых представителей направления, разобраться в истории и текущих тенденциях, а также посещать музеи и культурные учреждения. Примеры успешных проектов помогут понять, какое направление наиболее близко и вдохновляюще. Кроме того, знакомство с профессиональным сообществом и изучение карьерных возможностей в выбранной сфере также окажется полезным. Для этого можно чаще ходить на выставки и конференции, ярмарки и фестивали, форумы со свободным доступом по выбранному профилю.

«При ограниченном сроке подготовки важно грамотно управлять временем. Для этого следует разбить процесс на небольшие, достижимые этапы. Например, если портфолио должно включать 20 работ, лучше фокусироваться на выполнении одной-двух работ в неделю. Это даст ощущение постепенного прогресса и позволит не перегружаться. Постепенное выполнение задач поможет также снизить стресс и избежать паники в последние недели перед подачей документов на поступление», — сказал эксперт.

За оставшееся время портфолио можно существенно улучшить. Добавьте экспериментальные проекты и используйте необычные материалы и методики. Например, попробуйте создать многоступенчатую работу на стыке разных жанров и форм: в нее можно включить разные материалы, движения, объемные инсталляции или перформативные элементы. Тогда вы продемонстрируете способность мыслить вне привычных рамок, реализовывать идеи в разных форматах — это даст комиссии представление о вашей гибкости и широте творческого мышления.

«Для эффективной подготовки можно использовать несколько полезных лайфхаков – это те советы, которые приемная комиссия обычно дает абитуриентам. Смотрите на задачи нестандартно. Пробуйте новые ракурсы, неожиданные материалы, например, краски из пищевых красителей или косметики. Это придаст вашим работам уникальность и продемонстрирует нестандартное мышление. Используйте различные основы для работ. Вместо обычного холста попробуйте создать собственные текстуры или использовать альтернативные материалы. Это добавит вашим работам глубины и выразительности. Проявляйте индивидуальность. Каждая работа должна нести частичку вашей личности, особенное видение, которое выделит вас на фоне других кандидатов», — рекомендовал он.

Поддержка родителей играет важную роль в успехе абитуриента. Важно дать ребенку свободу выбора, не навязывая собственные ожидания. Поддерживайте и вдохновляйте на исследование различных творческих направлений, резюмировал эксперт.

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