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Опрос показал, сколько россиян готовы поддержать запрет на продажу фастфуда детям

ВЦИОМ: запрет на продажу фастфуда детям готовы поддержать 41% россиян
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Запрет продажи фастфуда детям готовы поддержать 41% россиян, столько же высказались против. Еще 13% отметили, что им все равно, а 5% не выразили своего мнения по этому вопросу. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам телефонного опроса, проведенного в январе среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан, пишут «Ведомости».

За последние 15 лет популярность фастфуда среди россиян значительно выросла. В 2010 году 30% респондентов заявляли, что время от времени посещают заведения фастфуда, а в 2025 году этот показатель достиг 62%. Однако лишь 2% опрошенных питаются там регулярно. Чаще всего люди заглядывают в точки быстрого питания не чаще одного раза в месяц (35%), 11% делают это минимум раз в неделю. Еще 14% ответили, что посещали такие заведения общепита всего один-два раза.

Судя по результатам опроса, основная аудитория сетей фастфуда — молодежь. Раз в месяц туда заходят 52% представителей поколения зумеров (рожденных в 2001 году и позже) и 51% миллениалов (рожденных в 1992–2000 годах).

В середине января с идеей запрета на продажу фастфуда детям выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил соответствующие обращения в Госдуму, Совфед и Минздрав, подчеркнув в них, что фастфуд становится причиной избыточной массы тела и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в Госдуме оценили идею запретить продажу фастфуда детям.

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