В России призвали запретить продавать фастфуд детям

В России необходимо запретить продавать фастфуд несовершеннолетним. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишут «Известия».

Соответствующее предложение он направил в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав. По мнению Орлова, фастфуд нельзя продавать детям по аналогии с алкогольной и табачной продукцией. В своем обращении он просит оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части обозначенного запрета.

Орлов добавил, что фастфуд становится причиной избыточной массы тела и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре прошлого года опрос компании «Гродан» показал, что только треть россиян (33%) принципиально не едят фастфуд, остальные хотя бы иногда позволяют себе бургеры и хот-доги. Так, 15% посещают точки быстрого питания несколько раз в неделю, 35% — как минимум пару раз в месяц, 17% — не реже, чем каждые полгода.

Россияне ключевой причиной привлекательности фастфуда считают доступность такой еды по цене (50%). Также для многих преимуществами являются высокая скорость обслуживания (36%), привлекательный внешний вид (25%) и широкий выбор блюд (20%). Реже всего в плюсах быстрого питания респонденты назвали качество блюд (13%) и наличие свежих овощей (7%), отмечается в исследовании.

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