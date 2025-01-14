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В Госдуме оценили идею запретить продажу фастфуда детям

Депутат Леонов выступил против запрета на продажу фастфуда детям
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В России нужно начать приобщать детей к здоровому образу жизни, а не запрещать им продавать фастфуд. Об этом «Москве 24» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить продавать фастфуд россиянам, не достигшим 18 лет.

По мнению депутата, подобные инициативы не будут способствовать улучшению здоровья молодых людей. Вместо этого он призвал пропагандировать правильное питание в средствах массовой информации. Помимо этого, важно, чтобы родители подавали своим детям хороший пример, добавил Леонов.

«С этого главным образом и нужно начинать, а не запрещать что-то. Если мы будем всеми доступными средствами прививать детям привычки правильного питания, у нас обязательно вырастет здоровая нация», — подчеркнул парламентарий.

Врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий до этого говорил, что близорукость и проблемы с позвоночником — это одни из самых распространенных заболеваний у современных детей. По его словам, провоцирует эти недуги неправильное питание — фастфуд и избыток сладкого.

Ранее врач ответила, можно ли найти полезную еду в фастфуд-ресторанах.

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