В Хабаровском крае закрыли два аэропорта

Аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае закрыли из-за проведения работ по расчистке взлетно-посадочной полосы от снега. Об этом сообщила региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) будет закрыт до 13:00 (06:00 по мск). Отмечается, что воздушную гавань приходится «откапывать в буквальном смысле слова», поскольку 28 января в городе выпало 24 мм осадков, а 29 января — еще 47 мм.

В Николаевске-на-Амуре сотрудники наземной аэродромной службы аэропорта планируют завершить снегоочистительные работы к 12:00 (05:00 по мск).

До этого из-за циклона в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могла вылететь по своим рейсам больше суток. По словам самих пассажиров, несколько рейсов в Волгоград, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград задерживались на 27 часов. При этом людей не выпускали из стерильной зоны.

Ранее сообщалось, что закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии на сайтах по поиску работы.