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В США мужчину затянуло в измельчитель дерева

KTUL: во Флориде мужчину затянуло в измельчитель древесных отходов
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Shutterstock

В американском штате Флорида выходца из Мексики затянуло в измельчитель древесных отходов. Об этом сообщает телеканал KTUL.

Работник в рамках контракта обрезал деревья на территории мэрии и полицейского управления, а затем его голову втянуло в механизм измельчителя, говорится в сообщении. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Его семью, которая находится в Мексике, пока не уведомили о несчастном случае.

28 января стало известно, что на соревнованиях по легкой атлетике в Университете Колорадо в США один из спортсменов бросил молот таким образом, что снаряд преодолел специальное заграждение и улетел в толпу зрителей, попав в 57-летнего мужчину. Болельщик приехал на соревнование, чтобы поддержать своего выступавшего на старте сына. Мужчину не удалось спасти.

В Университете также отметили, что расследование произошедшего все еще ведется. До этого учреждение также принимало соревнования подобного типа, и все мероприятия обходились без происшествий.

Ранее сообщалось, что россиянка с жуткими ожогами, полученными на кухне, перенесла десять операций.

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