Россиянка с жуткими ожогами, полученными на кухне, перенесла десять операций

В Москве врачи провели десять операций женщине, на которой загорелось платье

Врачи Института имени Склифосовского спасли женщину с жуткими ожогами, полученными ею на кухне. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Несчастный случай произошел с пациенткой в квартире: женщина готовила ужин, и на ней загорелось платье. В Ожоговый центр больницы ее доставили с 60% повреждениями поверхности тела, 30% ожогов были глубокими.

«10 операций провели для восстановления кожного покрова — удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами», — поделились медики.

Спасением пациентки занимались комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи.

Чтобы раны зажили как можно скорее, специалисты использовали повязки из коллагена и дермальный матрикс — их изготавливают в отделении биотехнологий медицинского учреждения.

Ранее московские врачи спасли трехлетнего мальчика с ожогами от обогревателя.