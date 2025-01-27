Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка с жуткими ожогами, полученными на кухне, перенесла десять операций

В Москве врачи провели десять операций женщине, на которой загорелось платье
close
Telegram-канал «Склиф»

Врачи Института имени Склифосовского спасли женщину с жуткими ожогами, полученными ею на кухне. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Несчастный случай произошел с пациенткой в квартире: женщина готовила ужин, и на ней загорелось платье. В Ожоговый центр больницы ее доставили с 60% повреждениями поверхности тела, 30% ожогов были глубокими.

«10 операций провели для восстановления кожного покрова — удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами», — поделились медики.

Спасением пациентки занимались комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи.

Чтобы раны зажили как можно скорее, специалисты использовали повязки из коллагена и дермальный матрикс — их изготавливают в отделении биотехнологий медицинского учреждения.

Ранее московские врачи спасли трехлетнего мальчика с ожогами от обогревателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами