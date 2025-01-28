В США зритель на соревнованиях по атлетике скончался из-за удара молота

В Колорадо зритель на соревнованиях по атлетике погиб от удара молота

Один из зрителей на соревнованиях по легкой атлетике в Университете Колорадо в США погиб в результате попадания в него молота. Информацию об этом опубликовало издание CPR.

По информации источника, один из спортсменов бросил снаряд таким образом, что молот преодолел специальное заграждение и улетел в толпу зрителей, попав в 57-летнего мужчину. Службы экстренного реагирования пытались оказать медицинскую помощь, однако пострадавший от удара скончался на месте. Сообщается, что мужчина приехал на соревнование, чтобы поддержать своего выступавшего на старте сына.

Инцидент произошел 26 января.

«Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», — заявила ректор Университета Дженнифер Собанет.

В Университете также отметили, что расследование произошедшего все еще ведется. До этого учреждение также принимало соревнования подобного типа, и все мероприятия обходились без происшествий.

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