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В Израиле назвали число уехавших в страну россиян и украинцев

Израиль принял 95 тысяч репатриантов из России с начала СВО
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Reuters

С начала специальной военной операции (СВО) Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское министерство алии и интеграции.

В ведомстве заявили, что этим людям предоставили широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков. Там отметили, что значительные усилия прилагаются для поддержки репатриантов в сферах занятости, жилья, образования и интеграции в сообщество. Кроме того, им предлагаются различные новые программы.

Как заявил агентству советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, с начала 2022 года в еврейское государство приехало свыше 95 тысяч репатриантов из Российской Федерации. По его словам, общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тыс. человек.

До этого правительство России упростило условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить требования программы репатриации.

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