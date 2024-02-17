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В России упростили условия переселения для репатриантов

Правительство РФ упростило условия программы переселения для репатриантов

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Правительство России упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию.

Отмечается, что для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ведомстве планируют сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации».

До этого стало известно, что в России введут обязательный консульский учет граждан РФ, которые живут за границей.

17 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников, живущих за границей, в случае их незаконной депортации.

Ранее МИД России заявил о необходимости «переосмыслить» консульский учет.

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