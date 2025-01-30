Синоптик рассказал о температурном рекорде в Петербурге

Новый температурный рекорд был установлен в Санкт-Петербурге 29 января, когда воздух прогрелся до +5,3 °C. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен 29 января 1898 года, тогда в Петербурге температура воздуха достигла +5,0 °C.

Синоптик предположил, что 30 января в городе может быть установлен новый максимум, поскольку в ближайшее время похолодания не ожидается. Колесов добавил, что остается дождаться завтрашнего дня и узнать, достигнет ли температура +6 °C или превысит этот показатель.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 30 января в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд. По словам синоптика, в ночь с 29 на 30 января в столице ожидается 0... +5°C, а днем столбик термометра может подняться до +4... +9°C выше нуля, что на 15°С превышает климатическую норму. Он предположил, что будет побит рекорд дня, установленный 30 января 2016 года (+3°C). Также «есть вероятность повтора или падения исторического максимума для января за всю метеоисторию, который составляет +8,6°C — 2007 год», добавил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе.