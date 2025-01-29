Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Синоптик Позднякова: к концу следующей недели в Москве похолодает до -10°C

Похолодание до -10°C прогнозируется в Москве к концу следующей недели. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что температура воздуха от -5°C до -10°C ожидается в темное время суток. Днем столбики термометров будут показывать от -2°C до -7°C.

«Возможен и 4, и 5 февраля снежок настоящий, настоящий зимний, что называется, характер погоды», — добавила синоптик.

При этом, по словам Поздняковой, в эти дни средняя суточная температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы. Обычно в первые числа февраля столбики термометров в Москве показывают от -6°C до -7°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 января в российской столице может быть установлен двойной температурный рекорд. В светлое время суток температура воздуха в городе может составить от +4°C до +9°C.

Если это произойдет, будет побит рекорд для января за всю историю наблюдений — в 2007 году в Москве зафиксировали потепление до +8,6°C. Кроме того, на три градуса будет побит рекорд дня от 30 января 2016 года.

Ранее жителей Дальнего Востока предупредили о возможном усилении ветра и надвигающемся снегопаде.