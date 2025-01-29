Синоптик предупредил о двойном температурном рекорде в Москве

Тишковец: 30 января в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что 30 января в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд.

По словам синоптика, в ночь с 29 на 30 января в столице ожидается 0... +5°C, а днем столбик термометра может подняться до +4... +9°C выше нуля, что на 15°С превышает климатическую норму.

«Таким образом, во-первых, будет побит рекорд дня — 30 января 2016 года плюс 3 градуса. А во-вторых, есть вероятность повтора или падения исторического максимума для января за всю метеоисторию, который составляет плюс 8,6 — 2007 год», — поделился Тишковец.

Он добавил, что, начиная с четверга, температура в столице постепенно начнет понижаться.

До этого синоптик и метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru рассказал, что в Москве в первых числах февраля заметно похолодает, температура воздуха будет держаться на отрицательных значениях. Но в целом в последний зимний месяц климатическая норма, вероятнее всего, снова будет превышена.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.