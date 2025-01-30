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Распылившие краску на Стоунхендж вандалы отказались признавать вину

Экоактивисты, распылившие краску на Стоунхендж, отказались признавать вину
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Peter Cziborra/Reuters

Активисты экологического движения Just Stop Oil, которые летом прошлого года распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, отказались признавать вину в суде. Об этом пишет газета Guardian.

«Два человека отвергли обвинения в нанесении ущерба Стоунхенджу с помощью оранжевой порошковой краски во время протеста Just Stop Oil», — сказано в сообщении.

По информации издания, перед судом предстали 74-летний мужчина и 22-летняя девушка, им вменяют не только нанесение ущерба охраняемому памятнику, но и нарушение общественного порядка, пишет Guardian. Третьему правонарушителю, 35-летнему мужчине, разрешили не посещать слушание. Он предстанет перед судом 30 мая.

Как сообщалось, в июне 2024 года защитники природы облили оранжевой краской как минимум два гигантских каменных монолита Стоунхенджа. Устроившие акцию люди являются участниками движения Just Stop Oil. Они потребовали от правительства Великобритании подписать юридически обязывающий договор о постепенном отказе от использования ископаемого топлива к концу текущего десятилетия.

Ранее ученые выяснили, откуда добыли центральный алтарный камень Стоунхенджа.

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