Британские экоактивисты облили Стоунхендж оранжевой краской

Экологические активисты, требующие прекратить добычу нефти, облили краской каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж в Великобритании. Об этом сообщила местная радиостанция LBC.

По информации журналистов, инцидент произошел за день до летнего солнцестояния. Защитники природы облили оранжевой краской как минимум два гигантских каменных монолита.

Авторы статьи подчеркнули, что устроившие акцию люди являются участниками движения Just Stop Oil. Члены данного движения потребовали от правительства Соединенного королевства подписать юридически обязывающий договор о постепенном отказе от использования ископаемого топлива к концу текущего десятилетия. Если власти страны не выполнят это требование, Just Stop Oil намерено организовать протестные акции с привлечением сторонников из ряда иных государств — Норвегии, Австрии и других.

Как рассказали в британской полиции, всего после осквернения Стоунхенджа были задержаны два человека. В том числе под стражей оказалась 21-летняя студентка Оксфорда.

При этом ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) он написал, что эта акция протеста является «позорным примером вандализма» по отношению к одному из старейших памятников во всем мире.

Ранее экоактивист наклеила плакат на известную картину Клода Моне, выставленную в парижском музее Орсе.