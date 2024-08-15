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Стало известно, откуда добыли центральный алтарный камень Стоунхенджа

Университет Кертина: алтарный камень Стоунхенджа был добыт в Шотландии

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Peter Cziborra/Reuters

Австралийские и британские геохимики сделали важное открытие, узнав, что центральный алтарный камень Стоунхенджа был добыт на северо-востоке современной Шотландии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Кертина.

Ранее считалось, что этот алтарь из Уэльса или южной Англии. Оказывается, камень находился от 700-750 км от места его строительства.

Исследования показали, что некоторые минералы алтарного камня образовались 1-2 миллиарда лет назад, тогда как другие породы имеют возраст около 450 миллионов лет. Эта уникальная химическая структура свидетельствует о том, что монолит был добыт в Оркнейском бассейне на северо-востоке Шотландии. Об этом рассказал научный сотрудник Университета Кертина Энтони Кларк.

Ученые уже несколько лет занимаются изучением истории алтарного камня — это плоский монолит в центре этой мегалитической структуры. Ранее считалось, что этот камень был извлечен из древних красных песчаников в западном Уэльсе. Позже геохимики обнаружили значительные различия в химическом и изотопном составе алтарного камня и пород из этого региона и занялись вопросом его происхождения.

Стоунхендж — это один из самых известных археологических памятников мира, расположенный в графстве Уилтшир. По мнению историков, его строительство началось около 2600 года до нашей эры с установки первых сарсенов и «голубых камней» — фрагментов диабаза. Геохимики уже установили, что «голубые камни» были привезены из западного Уэльса, что вызвало новые дискуссии о месте первоначального строительства и источниках материалов для этого уникального сооружения.

Ранее британские экоактивисты облили Стоунхендж оранжевой краской.

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