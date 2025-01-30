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Мужчина упал за борт парома в Финском заливе

Пассажир парома Victoria I упал за борт в Финском заливе
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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Мужчина упал за борт пассажирского парома Victoria I в Финском заливе, его поиски закончились безрезультатно. Об этом пишет газета Ilta Sanomat со ссылкой на морскую спасательную службу Финляндии.

Инцидент произошел 29 января, когда паром находился неподалеку от Хельсинки. О пропаже пассажира сообщили экипажу судна его друзья. Камеры наблюдения запечатлели, как мужчина упал за борт. В поисковой операции участвовали вертолет погранслужбы, патрульный катер, а также корабли, которые находились неподалеку. Найти пропавшего не удалось.

Руководитель морской спасательной службы Томми Карпин сообщил, что у пассажира парома было мало шансов на выживание, поскольку при температуре морской воды плюс четыре градуса человек может пойти на дно от гипотермии за 1,5 часа. Кроме того, в этот день были сильные волны.

23 января в Алтайском крае машина с людьми провалилась под лед. Инцидент произошел в Барнауле на реке Обь. Пассажирка успела забраться на крышу авто, а находившийся в салоне мужчина выплыл и добрался до берега. Женщина осталась ждать сотрудников МЧС на крыше автомобиля. Спасатели помогли ей выбраться на берег с помощью трехколенной лестницы. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Ранее конькобежцы провалились под лед на озере Байкал.

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