Машина с людьми провалилась под лед на Алтае

На Алтае под лед провалился автомобиль с людьми

В Алтайском крае машина с людьми провалилась под лед. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Барнауле легковушка выехала на реку Обь. Провалившись под лед, машина пошла ко дну. Пассажирка успела забраться на крышу авто, мужчина добрался до берега», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина осталась ждать сотрудников МЧС на крыше автомобиля. Спасатели помогли женщине выбраться на берег с помощью трехколенной лестницы.

Уточняется, что женщина получила травмы, ее госпитализировали.

До этого сообщалось, что иностранцы утопили автомобиль на рыбалке в Приморье.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины пытаются вытянуть провалившийся под лед автомобиль при помощи палок и троса. При этом один из рыбаков сидит в машине и вычерпывает из нее воду. Далее видно, как автомобиль постепенно заполняет вода и он тонет. По словам автора видео, машина принадлежит китайцам.

Уточняется, что вытянуть автомобиль не получилось.

Ранее машина утонула на глазах рыбаков в Хабаровском крае.