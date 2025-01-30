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В РФ предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию продуктов

ОП России предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов
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Сергей Булкин/Globa Look Press

В России должен быть рассмотрен вопрос о введении уголовного наказания за фальсификацию пищевых продуктов. Об этом говорится в рекомендациях Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по итогам обсуждения вопросов усиления мер противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

В ОП подчеркнули, что последствия от употребления фальсифицированных продуктов могут напрямую угрожать жизни и здоровью граждан. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию страны фальсифицированных пищевых продуктов.

Уголовная ответственность может быть введена по аналогии с наказанием за оборот фальсифицированных биологически активных добавок, в которых содержатся не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции.

Общественники отметили, что фальсифицированные продукты из-за своей дешевизны часто попадают в социальные учреждения — больницы, школы, оздоровительные лагеря. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность создания в регионах фабрик-кухонь или пищевых комбинатов, где будут готовить еду для таких организаций, строго соблюдая все принципы качественного, здорового и безопасного питания. Кроме того, главам регионов следует организовать госзакупки еды для детских учреждений с помощью единого компетентного заказчика.

21 ноября сообщалось, что около 80% меда в России является фальсифицированным продуктом.

Ранее в РФ нашли применение некачественным продуктам.

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